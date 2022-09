Le ministre des Finances reçoit la délégation du FMI.

Le ministre des Finances Isselm Ould Mohamed M’badi a reçu vendredi une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Sultan Shaker dans son bureau de Nouakchott.

En juin dernier, à la demande du gouvernement mauritanien, les services du FMI ont effectué une mission d’enquête et d’analyse sur les questions de gouvernance et d’intégrité en Mauritanie.

Les services du FMI et le gouvernement mauritanien reconnaissent les mesures importantes prises récemment pour renforcer la gouvernance et la responsabilité, et reconnaissent la nécessité de faire progresser davantage la transparence, l’intégrité et l’état de droit. Les services du FMI se réjouissent de travailler avec le gouvernement mauritanien pour élaborer une étude de la gouvernance et un plan d’action gouvernemental sur les mesures à prendre pour remédier aux vulnérabilités de la gouvernance et aux vulnérabilités liées à la crise.

Lors de la réunion, les résultats sur le renouvellement de la stratégie de la dette à moyen terme pour la période 2023-2025 ont été discutés avec la stratégie démontrant la capacité du gouvernement mauritanien à rembourser sa dette au moindre coût et risque tout en maintenant ses obligations de service de la dette.

Le FMI se réjouit de poursuivre sa collaboration avec le gouvernement mauritanien. Cela devrait produire des rapports et des plans d’action qui fournissent une base solide pour un engagement futur dans les questions de gouvernance et de développement.

Cette entrevue a également été l’occasion de faire le point sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale.

La réunion s’est déroulée en présence de M. Niang Idrissa, directeur général du Département de la dette extérieure, et de M. Anta Ndoy, représentant résident du FMI en Mauritanie.