Le ministre des Affaires étrangères s’entretient par téléphone avec son homologue koweïtien.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a eu, lundi, un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de l’Etat du Koweït, M. Abdullah Ali Al-Yahya, au cours duquel il l’a félicité à l’occasion de sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de l’Etat frère du Koweït, et lui a adressé ses meilleurs vœux de succès dans ses fonctions, exprimant également son aspiration à une action commune de manière à contribuer au renforcement des relations fraternelles et les intérêts des deux pays et peuples frères.

Au cours de l’appel, les deux ministres ont discuté de divers domaines de coopération entre les deux pays frères et des moyens de les améliorer et de les développer davantage.

AMI