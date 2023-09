Le ministre des Affaires étrangères se rend à New York

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug a quitté Nouakchott dimanche pour New York où il prendra part aux réunions préparatoires de la 78ème de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le débat général de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies débutera le mardi 19 septembre, se poursuivra jusqu’au samedi 23 septembre et s’achèvera le mardi 26 septembre 2023.

Plus de 150 chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des centaines de ministres, de diplomates, de représentants d’ONG et de journalistes se réunissent à New York pour la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), dont le coup d’envoi sera donné lundi.

À l’approche de cet événement le plus médiatisé au monde, le département de la police de New York (NYPD) a renforcé les mesures de sécurité, plusieurs routes de Manhattan ayant été fermées et des barrages de sécurité érigés à cet effet.

Le président de la République Mohamed Ould Ghazouani est attendu pour assister au sommet auquel sont convoqués près de deux cents chefs de gouvernement du monde entier ainsi qu’un millier de délégués qui participeront aux débats et réunions multilatérales organisées parallèlement à l’Assemblée.

Dans son agenda, le président de la République prévoit de recevoir en audience le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez et rencontrera sans nul doute son complice, Antonio Guterres.