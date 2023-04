Le ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur tunisien accrédité en Mauritanie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu, lundi en son bureau, SEM Sabri Chaabani, ambassadeur de la République tunisienne sœur accrédité auprès de notre pays.

Au cours de la réunion, les deux hommes ont passé en revue les solides relations fraternelles et la coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer pour servir les intérêts communs des deux peuples frères, ainsi que les questions et développements d’intérêt commun.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Oumar Mohamed Babou, ambassadeur, directeur du Monde arabe à la Direction générale de la Coopération bilatérale du ministère.