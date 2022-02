Le ministre des Affaires étrangères participe à la 40ème session du conseil exécutif de l’UA

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed participe depuis ce mercredi à Addis-Abéba (Ethiopie) aux travaux de la 40ème session du conseil exécutif de l’Union Africaine (UA) qui se déroulent les 2 et 3 du mois courant.

Lors de cette session, le Conseil exécutif examinera le projet d’ordre du jour et les projets de décisions et de déclarations avec les recommandations appropriées pour examen par les chefs d’État et de gouvernement lors du 35ème Sommet de l’UA.

Le Conseil se penchera sur le rapport de la 43eme session ordinaire du Comité des représentants permanents, le rapport annuel de l’Union et de ses organes et les rapports des comités du conseil exécutif et des comités ad hoc.

Il aura à discuter également le rapport de la 3eme réunion de coordination semestrielle et celui portant sur l’étape de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences socio-économiques sur les économies africaines ainsi que la redynamisation des activités des centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Les ministres des Affaires étrangères vont aussi procéder à l’adoption du projet de l’ordre du jour du 35eme Sommet de l’UA et les décisions de la 40eme session du Conseil exécutif.

Le ministre est accompagné, au cours de cette mission, par l’ambassadrice de Mauritanie en Éthiopie et déléguée permanente de la Mauritanie auprès de l’UE, SE Mme Khadijetou M’bareck Fall et SEM Diakité Kaba Mohamedou, ambassadeur directeur du département Union Africaine et des organisations régionales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.