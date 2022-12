Le ministre des Affaires économiques reçoit le responsable de la Mauritanie au FIDA.

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a reçu mardi en audience dans son bureau à Nouakchott M. Marcelin Norfelis, chargé de la Mauritanie au Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).

Au cours de la réunion, les deux hommes ont discuté des relations de coopération entre notre pays et le Fonds et des moyens de les renforcer et de les développer à la lumière de la politique gouvernementale visant à promouvoir la production agricole, car notre pays regorge de grandes capacités dans ce secteur.

L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Yacoub Ould Ahmed Aicha, et du directeur général des financements et de la coopération économique, M. Mohamed Salem Ould Nani.