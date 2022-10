Le Ministre des Affaires économiques, et de Promotion des secteurs productifs à Riyad

Le Ministre des Affaires economiques, et de Promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou KANE, a souligné dans un tweet la Covid-19 , l’interruption des chaînes d’approvisionnement internationales et la guerre en Ukraine : les marchés de l’alimentation, de l’énergie et des engrais ont été gravement perturbés.

Monsieur Ousmane Mamadou KANE a dressé les priorités politiques et les initiatives régionales en cours, lors de la réunion annuelle 2022 du CCG des Mins. des Finances, à Riyad.

w/ Covid, the interruption in int'l supply chains & the war in Ukraine: food, energy & fertilizer markets have been severely disrupted. @OusmaneMKane adresses policy priorities & on-going regional initiatives, during the 2022 GCC Annual Meeting of Mins. of Finance, in Riyadh 🇸🇦

