Le ministre des AE rencontre des compétences tunisiennes à Nouakchott

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a tenu une réunion, vendredi, le personnel de l’ambassade de Tunisie à Nouakchott ainsi que des compétences tunisiennes établies en Mauritanie.

Cette réunion a eu lieu en marge de sa participation au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique en Mauritanie. Selon un communiqué du département, la rencontre a porté sur les relations bilatérales séculaires entre la Tunisie et la Mauritanie ainsi que sur les moyens de les développer notamment dans le domaine économique et de l’investissement. Nabil Ammar a abordé des questions liées à la coopération culturelle et estudiantine.

Avec TAP

SourceURL: https://www.leconomistemaghrebin.com/2023/03/18/ministres-ae-rencontre-competences-tunisiennes-nouakchott/