Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec la Représentante du Haut-commissariat des Réfugiés en Mauritanie.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, s’est entretenu, mardi à Nouakchott, avec la Représentante du Haut-commissariat des Réfugiés en Mauritanie, Mme Izabal Ester.

Ces entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant la Mauritanie et cet organisme international et les deux pays amis, et les voies et moyens de les renforcer davantage.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Mahfoudh Ibrahim.