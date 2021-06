Le ministre de l’intérieur : « la situation sécuritaire en Mauritanie est sous contrôle »

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem O. Merzoug a déclaré mercredi que la situation sécuritaire en milieu urbain en Mauritanie est entièrement sous contrôle, ajoutant que l’état a pris toutes les mesures permettant d’avoir une mainmise forte et coordonnée entre tous les corps et appareils sécuritaires.

Le ministre a dit, lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, que la criminalité a sensiblement diminuée en Mauritanie ces deux dernières années, comparée aux années précédentes.

Ould Merzoug a encore dit que le président de la république Mohamed O. Cheikh Ghazouani a présidé lundi une réunion du haut conseil de défense et de sécurité après une visite effectuée sur le terrain dans toutes les wilayas de Nouakchott.

Le ministre a encore dit que le président Ghazouani, au cours de cette réunion, a ordonné la mise en place urgente d’une stratégie multisectorielle pour s’attaquer aux causes de la criminalité en générale et particulièrement en milieu urbain.

La question de la sécurité est revenue de manière récurrente ces derniers jours sur les réseaux sociaux, après le meurtre d’un professeur d’université, Mohamed Salem O. Elouma jeudi dernier.

Sahara Medias