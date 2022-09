Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement visite la ville d’Akjoujt

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement visite la ville d’Akjoujt

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a visité, samedi, en compagnie du wali de l’Inchiri, Mme Tveila Mint Mohameden, du Délégué général de la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, le général de brigade Khattar Ould Mohamed M’Bareck et du directeur général de la santé publique, M. Mohmed Mahmoud Ould Ely Mahmoud, des quartiers de la ville d’Akjoujt, inondés par les eaux de pluies.

La délégation a visité les opérations d’évacuation des eaux menées par les équipes de la délégation générale de la sécurité civile et de la direction de l’assainissement ainsi que des familles sinistrées qui sont accueillies actuellement par les écoles publiques, en plus des travaux en cours pour la réalisation d’un canal destiné à protéger la ville des inondations et du centre hospitalier régional d’Akjoujt.

Dans une déclaration à l’AMI, le ministre a indiqué que que la visite a pour but d’exprimer la solidarité avec les populations dans les circonstances actuelles qu’elles vivent, se félicitant de la bonne organisation, de la gestion et de la parfaite coordination ainsi que des grands efforts déployés par les autorités administratives dans la wilaya de l’Inchiri.

Il a ajouté qu’il a pris connaissance des dégâts subis par les populations et écouté les problèmes de ces derniers, précisant qu’ils seront résolus, conformément aux instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

De son côté le Délégué général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a indiqué que des équipes de la protection civile ont été dépêchées pour renforcer les efforts de la délégation régionale dans le but d’accélérer l’évacuation des eaux et de secourir les populations.

Le directeur général de la santé publique a souligné, lui, que l’hôpital régional sera réhabilité, précisant qu’une évaluation des dégâts subis a été faite et qu’il a été doté des équipements médicaux nécessaires et de 3 ambulances.

Il importe également de souligner qu’une mission du commissariat à la sécurité alimentaire se trouve également actuellement à Akjoujt pour accorder des aides alimentaires aux familles sinistrées, de même qu’une autre du ministère de l’équipement et des transports chargé d’examiner les dégâts au niveau des routes et de les réparer dans les plus brefs délais.