Le Ministre de l’Hdraulique entame un visite d’inspection au Dakhlet Nouadhibou

Son Excellence le ministre, M. Ismael Abdel Vettah, a entamé, lundi soir, une visite d’inspection de certaines installations appartenant au secteur, dans la wilaya de dakhlet Nouadhibou.

Le point de départ était Boulenoir, où le ministre a inspecté un certain nombre de puits, et il s’est arrêté au « Puits n ° 7 », dont les travaux débuteront – demain mardi – pour le relier à la conduite principale afin d’augmenter la production quotidienne dans la ville de Nouadhibou, d’une capacité de 2000 mètres cubes, en urgence.

Le ministre a donné des instructions strictes à l’entreprise qui supervise ces travaux pour redoubler d’efforts et accélérer la mise en œuvre de ce processus, et respecter les spécifications techniques requises.

Le ministre a également inspecté l’usine principale de Boulenoir, qui pompe l’eau produite à partir des puits vers la ville de Nouadhibou, où il a passé en revue ses différentes composantes, et recommandé des travaux sur la maintenance continue de cette installation.

Dans son entretien avec les travailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité de travailler avec un esprit d’équipe pour servir le pays d’abord et avant tout.

« Je suis ici pour écouter les problèmes et prendre les décisions appropriées et urgentes pour les résoudre », a déclaré Son Excellence le ministre.

Le ministre était accompagné du Wali de dakhlet Nouadhibou, des autorités administratives et sécuritaires et d’un certain nombre de cadres du secteur.