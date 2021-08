Le ministre de l’habitat : « le plan de lotissement de Nouakchott empêchera la double propriété »

Source info Sahara Médias – Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Sid’Ahmed O. Mohamed a déclaré que le plan de lotissement de la ville de Nouakchott approuvé en conseil des ministres mercredi, est le premier du genre dans l’histoire du pays et empêchera ultérieurement la double propriété.

Le ministre a ajouté que la préparation de ce projet a pris près de 18 mois et qu’il a été réalisé grâce aux techniques les plus récentes dans le domaine et qu’il est le résultat d’une coopération entre le service de cartographie du ministère de la défense nationale et le ministère de l’habitat et par les soins d’experts nationaux.

Une base de données référencée, permettra de mettre fin aux fraudes et à la plupart des problèmes auxquels l’espace urbain de Nouakchott est confronté. Selon le ministère, le nouveau plan de lotissement intègre les neuf moughatas de Nouakchott.

Le ministre a ajouté que le plan couvre une superficie de plus de 42 mille hectares.

Grâce aux données actualisées et au système d’information performant, il sera possible d’anticiper l’urbanisation future de la capitale.