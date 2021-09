Le ministre de l’Équipement visite les travaux au niveau de tronçons sur la route Nouakchott-Aleg

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhaimid, a visité dimanche les travaux du projet de construction de la route Aleg-Boutilimit longue de 112 km et le tronçon de la route Nouakchott-Boutilimit long de 42 km.

Au niveau de ces étapes, le ministre s’est informé sur le déroulement des travaux et sur leur état d’avancement et a donné des instructions aux responsables des travaux quant au respect des normes internationales de qualité consignées dans les cahiers des charges.

Le ministre a indiqué dans une déclaration faite à l’AMI que les visites qu’il a effectuées au niveau de ces tronçons routiers entrent dans le cadre du suivi par le département de l’ensemble des projets en cours de réalisation dans le but de veiller à la qualité de l’exécution des travaux et au respect des délais et des engagements des cahiers de charges.

Au cours de ces visites, le ministre était accompagné par le secrétaire général du ministère de l’Équipement et des Transports et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.