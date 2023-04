Le ministre de l’Équipement organise un Iftar pour les professionnels des médias.

« La vérification de la véracité de l’information est nécessaire au succès de la mission journalistique » M. Nany Ould Chrougha, ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du Gouvernement.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du Gouvernement, M. Nany Ould Chrougha a organisé ce vendredi soir un somptueux Iftar pour les professionnels des médias à Nouakchott en présence de M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel.

Dans son allocution, le ministre de l’Équipement a déclaré que cette rupture du jeûne témoigne de la grande importance que le pays attache aux professionnels des médias en reconnaissance de leurs efforts au service du pays.

Il a souligné que la recherche de la vérité et la dénonciation des sophismes sont deux points fondamentaux pour la réussite du travail journalistique, et a expliqué que cette rencontre amicale était l’occasion d’échanger les informations nécessaires pour soutenir la liberté et développer les moyens et les infrastructures pour cela.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Conseiller du Premier ministre, chargé de la communication, de plusieurs cadres des ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Relations avec le Parlement, de l’Équipement et des Transports, des directeurs d’institutions médiatiques publiques et d’un large rassemblement de la presse.