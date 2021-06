Le ministre de l’Équipement: Les trois tronçons de la route de l’Espoir doivent être achevés dans les délais impartis

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhaimid, accompagné du ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Taleb Ould Sid Ahmed, a effectué samedi une visite pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux en cours dans trois tronçons de la route de l’Espoir.

Le premier est l’axe Aleg- Boutilimitt, de 112 km de long est divisé en deux tronçons: Boutilimitt – Ajoueir, mis en œuvre par la Société ATTM, et Ajoueir – Aleg réalisé par la société GTM. Le troisième tronçon de la route Nouakchott- Boutilimitt, d’une longueur de 42 km, est réalisé par un consortium d’entreprises nationales, composé de «Bâtir» et «GTM».

Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information à l’issue de la visite, le ministre de l’Équipement a affirmé qu’elle s’inscrit dans le cadre du suivi des projets d’infrastructures dans les wilayas du Trarza et du Brakna, notant que ces projets s’inscrivent dans le cadre des projets financés par l’extérieur.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, avait dit-il, lors de sa réunion avec les chefs de projets, insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de ses projets. Il a ajouté que la visite a permis de faire le point sur l’état d’avancement des travaux dans les trois tronçons et de donner des instructions strictes aux services chargés de leur exécution, aux bureaux de contrôle et aux sociétés d’exécution, d’achever ces tronçons dans les délais impartis en tenant pleinement compte des normes de qualité internationales. Il a expliqué qu’une rigueur totale sans aucun compromis sera prise pour assurer le suivi de ces travaux conformément aux exigences de toutes les dispositions contractuelles consignées dans les contrats.

Il a indiqué que dans le cadre de la coopération et de la coordination entre les ministères de l’Équipement, des Transports, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, une vingtaine de jeunes ont pu bénéficier d’opportunités de formation sur le terrain dans diverses spécialisations pendant une durée de six mois dans ces projets, couronnées par des attestations du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le ministre était accompagné au cours de cette visite par les autorités administratives.

Aleg, 13/06/2021