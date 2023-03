Le ministre de l’Équipement et des Transports s’enquiert de l’avancement des travaux en cours dans les tronçons routiers à Aïoun.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrougha, accompagné du wali du Hodh El Gharbi, M. Ahmeda Mamadou Kelly, a effectué, samedi, une visite d’information au niveau des tronçons de la voirie urbaine et du pavage de la rue principale en construction dans la ville d’Aïoun, capitale de la wilaya du Hodh El Gharbi.

Le ministre de l’Équipement et des Transports a précisé dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information que le but de cette visite est de s’informer sur l’état d’avancement des travaux en cours dans certaines wilayas du pays, soulignant que l’État mauritanien a réalisé d’importants investissements dans les wilayas des deux Hodhs dont la construction et la réhabilitation de la route de l’Espoir reliant Nouakchott à ces villes et les routes secondaires comme la route Amourj/Adel Bagrou.

Il a ajouté qu’en ce qui concerne les tronçons mentionnés, des délais de 3 à 5 mois ont été donnés aux entreprises exécutantes pour prendre toutes les mesures nécessaires à la préparation du travail de terrain au niveau de 7 axes routiers avant la date du 14 mars courant.

Le ministre était accompagné du hakem de la moughataa d’Aïoun, du vice-président de la région du Hodh El Gharbi, du maire de la commune d’Aïoun et des autorités militaires et sécuritaires de la wilaya.