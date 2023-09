Le ministre de l’Enseignement supérieur reçoit l’ambassadeur d’Egypte

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niang Mamoudou, a reçu en audience, mardi à Nouakchott, l’ambassadeur de la République Arabe d’Egypte accrédité en Mauritanie, SEM. Khaled Youssef.

L’audience a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l’Egypte, en particulier, dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

La réunion s’est déroulée en présence de M. Mokhtar Hende, secrétaire général du ministère, de Mme Hana Bounaama, conseillère chargée des relations internationales, de M. Sadafi Essakhawi, directeur de l’orientation et des subventions, de Mme Marième Baba Ahmed, directrice des relations internationales et de la coopération, de M. Mahmoud Bayoumi, ambassadeur adjoint et de M. Ashraf El Azazy, attaché culturel à l’ambassade.

