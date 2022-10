Le ministre de l’Emploi rencontre son homologue ivoirienne.

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Niang Mamoudou, a rencontré en marge des activités de la Triennale 2022 de l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA) qui se déroule actuellement, la Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation de la Côte d’Ivoire, Madame Mariatou Kone.

Cette rencontre a porté particulièrement sur l’expérience des deux pays en matière de formation professionnelle. La rencontre a également été l’occasion pour aborder les pistes de coopération entre les deux pays.

La Mauritanie et la Côte d’Ivoire entretiennent des bonnes relations bilatérales . La Mauritanie apporte une contribution importante au développement de ce pays en particulier dans le secteur commercial; et la Côte joue également un rôle important dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle.