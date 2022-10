Le Ministre de l’Emploi reçoit une mission de la Banque Mondiale.

Mardi 25 octobre 2022, le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Monsieur Niang Mamoudou, a reçu dans son bureau une mission de supervision de la Banque Mondiale.

L’entretien a porté sur l’état d’avancement du projet d’appui à l’employabilité des jeunes vulnérables (PEJ) financé par la Banque mondiale, les résultats d’évaluation de l’activité pilote lancée à Nouakchott et la mise à l’échelle au niveau de toutes les wilayas cibles à savoir Nouakchott, Hodh El Gharbi, Hodh Chargui, Assaba, Trarza, Guidimakha, avec 60.000 bénéficiaires à terme.

Pour rappel, la population cible est constituée par les personnes âgées de 15 à 24 ans qui ont atteint comme niveau maximum l’éducation secondaire (sans le baccalauréat) et qui sont soit au chômage, soit inactives, soit travaillant dans des conditions précaires.



La mission a jugé l’état d’exécution du projet satisfaisant par rapport aux projections. La Banque mondiale a également souligné sa satisfaction par rapport à la coordination du projet et salue les efforts des agences impliquées dans sa mise en oeuvre que sont TECHGHIL, l’INAP-FTP et TAAZOUR.

L’équipe technique a présenté les résultats d’évaluation de la phase pilote qui s’achèvera prochainement et qui concernait 1000 jeunes bénéficiaires issus des wilayas de Nouakchott. La mise à l’échelle se fera dans les semaines à venir.

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a rappelé que le projet soit tenir compte des spécificités et des besoins locaux en main d’œuvre pour orienter les formations dispensées. Il a rappelé aussi que beaucoup d’espoir de la jeunesse est fondé sur ce projet.

Mohamed Feily