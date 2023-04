Le ministre de l’Emploi passe en revue avec la délégation allemande les axes de coopération

Le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Niang Mamoudou, a reçu mardi, en audience dans son bureau à Nouakchott, le Chargé d’Affaires de l’ambassade de la République Fédérale d’Allemagne et le conseiller technique du Projet de Promotion de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle en Milieu Rural (PELIMIR) appuyée par la Coopération Allemande.

La rencontre a été l’occasion de faire le point sur la coopération entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et la coopération allemande, coopération qui contribue de manière excellente à la promotion de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi qu’au développement du secteur privé.

De nouvelles pistes de coopération ont également été explorées en vue d’améliorer le système de formation professionnelle et de favoriser l’intégration de la jeunesse mauritanienne au marché du travail.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Chaibata Habib Sidi Mouloud, de la conseillère technique chargée de la communication, Mme Aicha Mint El Keihel, et du directeur général de la formation professionnelle, M. Sid Ahmed Eyouh.