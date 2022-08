Le ministre de l’Élevage visite les services de son département

Le ministre de l’Elevage Mohamed Ould Sueidatt, accompagné d’Ahmed Auld Deih, wali de Gidimagha, a visité samedi les services de son département.

Il s’est donc rendu au siège de la délégation régionale de l’élevage, à une ferme d’élevage sur la route entre Gouraye et Selibabi, et une maison des jeunes où il a rencontré des éleveurs.

Lors de cette rencontre, le ministre a précisé que son département s’attèle maintenant à créer des cadres locaux pour appuyer les petits éleveurs après les réformes fondamentales qu’a connues le secteur, sur orientation du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui a une vision prospective qui s’est matérialisée après l’exposition de Timbedra qui a mobilisé le soutien à l’élevage.

Il a indiqué que lors de l’exposition, un fonds de secours mis en place par des hommes d’affaires locaux a été créé en faveur de l’élevage et fonctionne désormais, et une administration nationale de l’élevage a également été mise en place, ce qui ouvre de grandes perspectives pour le secteur de l’élevage, a-t-il ajouté. Ce sont quatre grands projets structurants qui travaillent avec le secteur privé pour développer la filière animale, grâce aux financements des partenaires internationaux, a-t-il précisé.

Le ministre a indiqué que la production animale en Mauritanie a récemment signé des accords avec des partenaires nationaux pour développer une usine de production d’aliments verts d’une capacité de 50 000 tonnes par an dans la Wilaya du Brakna, un complexe d’abattoirs à Nouakchott et un complexe d’aviculture pour répondre aux besoins.

Le ministre a également passé en revue un certain nombre d’entreprises et de programmes clés pour améliorer les performances du secteur et augmenter la production des producteurs.

Le président du conseil régional, M. Issa Couloubaly a salué la visite du ministre et le lancement de ces projets ambitieux, soulignant la nécessité de mettre l’accent sur la santé animale et de créer un environnement sain pour le développement de l’élevage.

Le maire de Selibabi, M. Mohamed Vall Ould Mekhalla a appelé à la protection des pâturages de Guidimagha pour élever du bétail dans le pays.

Le Président de l’Union Nationale des Eleveurs, Mohamed Lemine Old Bneijara, a remercié le Gouvernement pour ces programmes ambitieux et salué la vision prospective du Président de la République qui a permis de concrétiser ces importants projets. D’autre part, les représentants des syndicats locaux ont exprimé leur satisfaction à l’égard de ces programmes et projets et ont estimé qu’ils pouvaient contribuer au développement de l’industrie de l’élevage.