Le ministre de l’Éducation souligne l’importance de l’agriculture

Jeudi, le siège de l’Institut pédagogique national à Nouakchott a abrité les travaux d’une réunion élargie entre le ministre d’État chargé de l’Éducation et de la Réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaynine Ould Eyih, et ses cadres de département.

Au cours de cette rencontre, le ministre a d’abord souligné l’importance de l’agriculture comme option nationale et stratégique conformément aux instructions du président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Elghazouani, qu’il avait souligné lors du dernier Conseil.

Ensuite, le ministre a déclaré que le gouvernement est prêt à fournir tous les moyens nécessaires pour atteindre l’autosuffisance dans le secteur alimentaire, d’autant plus que la situation internationale actuelle fait de l’option de l’autosuffisance un synonyme de souveraineté nationale.

La désertification en #Mauritanie rend la pratique de l’agriculture difficile, entraînant une recrudescence de la faim et des privations. Voici comment des solutions durables d’accès à l’eau permettent à cette communauté rurale de renverser la situation 💧. pic.twitter.com/QcK1iwySzA — Fonds international de développement agricole (@leFIDA) August 8, 2022

Le Ministre a appelé les membres de son cabinet à contribuer activement à la campagne agricole lancée par le Président de la République à partir du barrage « Legrayer » en formant une commission interne qui sera chargée d’examiner la meilleure voie pour la Division de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif.

Il a finalement appelé le secteur à prendre des mesures sérieuses pour reconnaître pleinement l’importance de l’agriculture et renforcer l’esprit de production, soulignant à cet égard la nécessité de profiter de la saison des pluies torrentielles constantes dans diverses régions du pays.

La rencontre s’est tenue en présence du secrétaire général du ministère, du Wali de Nouakchott Ouest, du directeur de l’Institut national de l’éducation et de plusieurs responsables du ministère.