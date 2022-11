Le ministre de l’Éducation nationale reçoit l’ambassadeur de l’UE

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système éducatif, M. Brahim Vall Mohamed Lemine, a reçu en audience, mercredi à Nouakchott, l’ambassadeur, chef de la mission de l’Union européenne en Mauritanie, SEM. Guilym Jones.

La rencontre a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et l’Union européenne et les moyens susceptibles de les booster, en particulier, dans le domaine de la réforme éducative et l’amélioration du rendement du système éducatif dans son ensemble.

L’audience qui s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et du conseiller chargé de la coopération une réunion tenue mardi au cours de laquelle le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Massoud a renouvelé ses instructions pour le suivi.

Et c’est pour la mise en œuvre effective afin de faire de l’école républicaine un succès, conformément aux engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il est à noter que le ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système éducatif multiplie les visites et les rencontres depuis sa nomination pour implanter de façon rapide l’école républicaine.

Cette doléance a été pour rappel inaugurée, l’année dernière, par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani afin de satisfaire le vœu de l’ensemble des mauritaniens.

