Le ministre de l’Agriculture reçoit l’ambassadrice de la République d’Allemagne en Mauritanie

Le ministre de l’Agriculture M. Yahya Ould Ahmed El Whagf, a reçu, ce lundi 26 septembre 2022, dans son bureau à Nouakchott, SEM Isabel Hénin, ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne en Mauritanie.

La rencontre a porté sur les relations de coopération entre les deux pays amis et sur les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer, notamment dans le domaine de l’appui institutionnel pour le secteur de l’agriculture et la mise en place de mécanismes pour le financement de l’agriculture et la sécurité alimentaire, en plus de l’introduction de la mécanisation dans le sous-secteur de l’agriculture sous-pluie.

Les deux parties ont réaffirmé la nécessité de prendre toutes les dispositions qu’il faut pour renforcer cette coopération traduisant les bonnes relations bilatérales existantes entre les deux pays.

La rencontre s’est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, M. Ahmed Salem Ould El Arbi et du directeur des Stratégies et de la coopération, M. Abdellahi Ould Baba Zeyad