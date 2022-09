Le ministre de la Fonction publique visite l’Ecole nationale d’Administration

Le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed Ould Abdellahi Oud Ethmane, a effectué, jeudi, une visite à l’Ecole nationale d’Administration, du Journalisme et de la Magistrature (ENAJM), au cours de laquelle il s’est informé de près du fonctionnement de la formation et des étapes franchies en vue de créer des compétences humaines capables de promouvoir le travail dans les différents secteurs étatiques.

M. le ministre a écouté des explications détaillées fournies par les superviseurs des différentes sessions de formation continues au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat.

Dans une déclaration à l’AMI, il a exhorté la direction et les formateurs à faire preuve de plus de sérieux et de persévérance pour rehausser le niveau des ressources humaines, l’épine dorsale de tout développement durable, affirmant que cet objectif s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et que le gouvernement du Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messaoud, s’emploie à le concrétiser sur le terrain.

M. Ould Ethmane a ajouté qu’il serait souhaitable de passer la formation de l’administration aux départements, mettant en exergue l’importance d’élargir la formation aux fonctionnaires et agents de l’administration territoriale, car les walis avaient, au cours de la dernière rencontre avec eux, insisté sur la nécessité d’améliorer les compétences de ces services, indiquant que son département ne ménagera aucun effort pour aider cette institution à s’acquitter de sa mission.

Notons que M. le ministre a tenu une réunion avec le personnel d’encadrement de l’Ecole en présence des membres de la délégation qui l’accompagne.

Le ministre était accompagné, au cours de la visite, du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ould Abdellahi Essalem Ould Ahmedoua, et du directeur général de l’Ecole, M. Mohamed Ould Abdelkader Ould Ealada.

AMI