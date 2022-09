Le ministre de la Fonction publique participe aux travaux de la 48ème session de la conférence du Travail arabe au Caire

M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, le ministre de la Fonction publique et du Travail a quitté, samedi, Nouakchott à destination du Caire (Égypte) où il doit participer aux travaux de la 48ème session de la conférence du Travail arabe dont la tenue est prévue du 18 au 25 du mois courant dans la capitale égyptienne.

L’ordre du jour de la conférence comprend l’examen d’un certain nombre de dossiers, notamment la mise en œuvre des conventions et recommandations liés au travail arabe, la numérisation des activités de protection sociale et leur gouvernance, l’intelligence artificielle et les nouvelles méthodes de travail, en plus de la discussion du rapport du directeur général de l’organisation.

Au cours de ce déplacement, le ministre est accompagné par une importante délégation de son département comprenant les directeurs généraux du Travail, de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de l’Office national de la médecine du travail, en plus de représentants de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM).