Le ministre de la Défense nationale se rend en Russie

Nouakchott, 21/06/2021

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, a quitté Nouakchott, lundi, à destination de Moscou où il doit participer aux travaux de la 9e session du sommet pour la sécurité internationale prévue du 21 au 23 juin.

Les travaux de la session porteront sur les questions de la stabilité stratégique et de la sécurité mondiale et régionale en Europe, en Afrique, en Asie et au Pacifique, en Amérique latine et au Moyen Orient.

Les ministres de la Défense de 119 États ainsi que 150 experts dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale prendront part à la rencontre.