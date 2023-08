Le ministre de la Défense nationale se rend en Chine

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, a quitté Nouakchott, aujourd’hui samedi, à destination de la Chine pour participer à la deuxième conférence Sino-africaine prévue du 28 août au 2 septembre 2023, et c’est sur invitation du ministre chinois de la Défense.

Au cours de ce voyage, le ministre est accompagné du colonel Mohamed Abdallahi Ould Boyé, directeur de la documentation et de la sécurité militaire au ministère de la Défense nationale et du colonel Sidi Mohamed Ould Hamady, directeur des relations extérieures au même département.

La Chine et le continent africain, sous l’égide de l’Union africaine (UA), ont, pour rappel, promis en juillet dernier de renforcer la coopération militaire déjà fructueuse afin de réaliser leurs aspirations communes visant à assurer la paix et la stabilité en Afrique et au-delà.