Le ministre de la culture supervise l’inauguration d’un bureau régional de la Télévision de Mauritanie

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, M. Moctar Ould Dahi, a inauguré samedi soir, le bureau régional de la Télévision de Mauritanie à Nouadhibou.

Après avoir procédé à la coupure du ruban symbolique, le ministre a visité toutes les installations du bureau et écouté les explications détaillées sur sa mission et son rôle, à savoir, rapprocher les medias des populations de la wilaya.

dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement, a indiqué que l’inauguration de ce bureau régional de la Télévision de Mauritanie à Nouadhibou s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à rapprocher les medias publics du citoyen et à répondre à ses préoccupations et à ses aspirations.

Il a félicité les populations pour l’ouverture de ce bureau e appelé tous les citoyens, les forces vives notamment à l’exploiter de manière optimale.

Le ministre a ajouté que malgré 60 ans d’indépendance, la couverture médiatique n’atteint pas encore certaines zones de la Mauritanie, précisant que c’est pour corriger ce dysfonctionnement que le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donné des instructions aux départements concernés de tout mettre en œuvre immédiatement et dans la transparence pour l’acquisition des équipements nécessaires à la couverture de l’ensemble du territoire national.

Le ministre s’est engagé à poursuivre les étapes de la réforme et à rapprocher le service des medias publics des citoyens, avant de souligner que l’exécution du plan d’action du département se poursuit dans ses 4 composantes : la culture, la jeunesse, les sports et l’information. Ce plan, a-t-il dit, a été récemment réactualisé pour renfermer tous les engagements du Président de la République en la matière.

Il a ensuite parlé des grandes lignes du plan du département pour le second semestre de cette année qui prévoit notamment, l’organisation de festivals, de nouveaux grands prix, la réforme et le développement du festival des villes anciennes.

De son côté, le député maire de Nouadhibou, El Ghassem Ould Bellal, s’est félicité de l’inauguration de ce bureau et a émis le vœu de le voir jouer son rôle dans la sensibilisation des populations de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou.

Le directeur général de la Télévision de Mauritanie, M. Mohamed Mahmoud Ould Ebou El Maali a précisé que ce bureau qui dispose de tous les équipements nécessaires, sera un pilier pour le développement décentralisé et un appui pour les acteurs économiques de la ville.

La cérémonie s’est déroulée en présence du wali de Dakhlet-Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, du secrétaire général de l’Autorité de la Zone franche de Nouadhibou, M. Sidi Maouloud Ould Brahim, du hakem de Nouadhibou, du président du Conseil régional et des représentants des services administratifs et sécuritaires.

Nouadhibou, 12/06/2021