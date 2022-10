Le ministre de la Culture supervise la distribution de prix du concours d’excellence de la presse.

M. Mohamed Ould Soueidatt, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a supervisé lundi à Nouakchott la distribution des prix du concours d’excellence de la presse 2021-2022.

Dans sa déclaration à cette occasion, le ministre a souligné que ce concours vise à inciter les journalistes à contribuer à la consécration des valeurs de citoyenneté, précisant que le ministère prépare une stratégie pour le secteur en vue d’en relever le niveau.

A son tour, le Président du Comité de gestion et de distribution du Fonds public d’appui à la presse privée, M. Mokhtar Ould Mohamed, a rendu hommage au travail du jury, en remerciant Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour son appui au secteur et pour l’augmentation du budget alloué à l’appui de la presse.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel et d’un certain nombre de directeurs d’institutions médiatiques.

AMI