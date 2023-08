Le ministre de la Culture reçoit le Représentant du PNUD à Nouakchott.

Nouakchott, le 18 Août 2023 | AMI

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Ould Sid’Ahmed Dié, s’est entretenu, vendredi à Nouakchott, avec le Représentant du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), M. Mansour N’Diay.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les différents aspects de la coopération, et en particulier les programmes du département soutenus par le PNUD.

Les entretiens ont porté, également, sur les questions de la jeunesse et du volontariat. Là, aussi, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans ces domaines clés.

Notons que le PNUD contribue à l’institutionnalisation d’un programme national pour l’engagement volontaire en Mauritanie, fonctionnel et durable en vue d’accompagner l’essor du pays notamment dans les secteurs d’éducation/formation, de la santé communautaire et de proximité, de l’assistance juridique, de la cohésion sociale, de la préservation de l’environnement, de la protection civile et du développement durable.

Après la réunion, le ministre a donné ses instructions pour la formation d’un comité départemental en charge de travailler avec les partenaires en vue d’assurer le suivi et l’accompagnement des programmes, conformément à la vision du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ; vision est traduite dans les faits par le gouvernement.

L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général par intérim et du directeur de la coopération et des relations extérieures ainsi les collaborateurs du responsable onusien.