Le ministre de la Culture assiste à l’ouverture des activités du village de la francophonie dans l’île tunisienne de Gerba.

Le village de la francophonie, organisé en marge du 18eme sommet de la francophonie dans l’île tunisienne de Gerba, s’est ouvert, dimanche.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidate, a assisté à cet important évènement en compagnie de la ministre tunisienne de la Culture, de la représentante de la Francophonie en Afrique du Nord et de plusieurs intellectuels francophones et de journalistes.

La participation de la Mauritanie a porté sur trois axes essentiels : l’organisation d’une exposition d’outils de l’artisanat, de tableaux peints par des mauritanienne et de publications mauritaniennes en langue française, la participation de notre pays aux colloques organisés dans le cadre de cette manifestation et l’organisation d’un spectacle musical et folklorique dans le cadre du programme artistique accompagnant la manifestation.

Le ministre était accompagné d’un certain nombre de ses collaborateurs.