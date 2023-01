Le ministre de la Culture assiste à la deuxième soirée du Festival des Cités du Patrimoine

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, accompagné du wali du Tagant, M. Teyib Ould Mohamed Mahmoud, a assisté, samedi soir à Tichit, à la deuxième soirée culturelle et artistique organisée dans le cadre des activités du Festival des Cités du Patrimoine.

Le programme de la soirée comprenait des éloges du Prophète (PSL), des chants religieux, de la poésie classique et populaire, des représentations théâtrales et divers spectacles culturels et artistiques, soulignant l’importance des cités anciennes et la richesse de leur patrimoine.

Cette deuxième soirée du festival a été organisée en présence des autorités administratives, municipales et sécuritaires, des élus de la moughataa et d’un large public.

AMI