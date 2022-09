Le ministre de la Culture appelle depuis le Caire à l’adoption d’une feuille de route médiatique arabe.

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt, a affirmé jeudi, qu’il est temps d’adopter une feuille de route médiatique arabe pour faire face aux défis actuels et veiller à orienter les efforts pour renforcer l’immunité arabe face aux défis actuels et futurs.

Le ministre a fait cette déclaration lors de son discours prononcé au cours de la séance d’ouverture de la 52e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de l’information, qui a débuté ses travaux jeudi, au Caire. Dans ce discours le ministre a exprimé sa grande gratitude à la République arabe d’Égypte, ses dirigeants et son peuple, pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité, mais aussi à la direction et aux staffs de la Ligue Arabe pour la bonne préparation de cette session ainsi que pour le rôle joué par tous au service de la Nation arabe.

Depuis le début du processus démocratique, la Mauritanie s’est attachée, ajoute le ministre, à élargir l’espace des libertés de presse en ce qu’elles permettent aux journalistes d’exercer leur travail librement et professionnellement et en ce qu’elles garantissent aux citoyens l’exercice de leur droit à l’information et à l’expression pluraliste de leurs opinions.

La finalité étant de consolider leur rôle dans la construction d’une opinion publique qui embrasse les valeurs de croissance et de développement selon une approche qui traduit la volonté sincère de Son Excellence le Président La république, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de consolider et renforcer les valeurs de liberté, de justice, d’équité et d’égalité, sur la base de la conviction que chaque fois que la liberté des médias prévaudra, la démocratie et la bonne gouvernance seront renforcées, le développement s’épanouira, la justice sera consolidée et la sécurité et la stabilité seront établis.

Malgré tout ce qui précède, nous sommes pleinement conscients de l’ampleur des défis posés par la révolution numérique et les médias sociaux et de la nécessité qui en découle de faire preuve de prudence. Nous pensons également, dit-il, que le moment est venu d’adopter une feuille de route médiatique arabe pour faire face à la situation actuelle. Il convient aussi de veiller à ce que des efforts soient menés pour contrer les défis présents et futurs.

L’inscription de sujets importants à l’ordre du jour de cette session, tels que la stratégie médiatique arabe, le rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme et l’élaboration d’une stratégie unifiée pour traiter avec toutes les entreprises médiatiques internationales, sont, entre autres, des sujets qui auront inévitablement un impact positif sur l’opinion publique arabe qu’ils contribueront à immuniser contre les idées étrangères et trompeuses et à lui fournir tout ce qui participerait à la consolidation de l’unité arabe et à une culture de paix, de sécurité et d’harmonie, fait-il remarquer.

Au sujet de la cause palestinienne, le ministre a souligné sa centralité car ”c’est l’une des constantes de la politique étrangère de la Mauritanie, fondée sur notre position de principe, qui est le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec El Qods-Est comme capitale à l’intérieur des frontières d’avant le 5 juin 1967 sur la base de l’Initiative de paix arabe” et conformément aux résolutions de l’ONU.

”À cet égard, je me contenterai conclut- il, de confirmer ce que Son Excellence le Ministre Karam Jabr a déclaré hier lorsqu’il a appelé à la nécessité de lancer un appel pressant à partir du Caire, disant que la cause palestinienne est la mère des questions arabes et qu’il est temps que justice soit rendue au peuple arabe palestinien inébranlable en lutte pour recouvrer ses droits”.