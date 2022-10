Le Marocain Afriquia s’empare de TotalEnergies en Mauritanie.

Afriquia Gaz, leader marocain de la distribution de gaz de pétrole liquéfié, butane et propane, poursuit sa politique d’expansion. Le groupe s’apprête à racheter la filiale mauritanienne du groupe énergétique français TotalEnergies.

Lors d’une réunion, le directeur régional de TotalEnergy a informé les employés que l’entreprise est en train de transférer des compétences au groupe marocain Afriquia Gaz, fait savoir l’agence de presse mauritanienne. Cette opération devrait durer plusieurs semaines.

Une source concordante au sein de TotalEnergies a confirmé à Financial Afrik que l’offre du groupe marocain a été acceptée et que « la signature de l’acquisition aurait lieu la semaine prochaine pour un montant avoisinant les 185 millions de dollars ».

Présente en Mauritanie depuis 1999, TotalEnergies opère dans le domaine de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz et détient 40 stations-service assurant la distribution de produits pétroliers à travers le pays.

