Le Maroc met à l’épreuve la patience de l’Algérie et la Mauritanie

Maroc: Le Makhzen met à l’épreuve la patience de l’Algérie et de la Mauritanie.

Une nouvelle provocation du régime marocain du Makhzen aux pays voisins, sans autre objectif que de pousser la région au bord de la guerre, en ciblant à nouveau des ressortissants mauritaniens en quête d’or, alors qu’ils se trouvaient à bord d’une voiture les transportant près de la frontière avec Sahara occidental.

La lâche opération a coïncidé avec l’accueil, à l’état-major de l’armée mauritanienne à Nouakchott, de la quatorzième session de la commission mixte algéro-mauritanienne de coopération militaire.

Selon le journal mauritanien « Zahret Chinguetti », au moins deux paroissiens mauritaniens qui cherchaient de l’or ont été liquidés, et d’autres ont été blessés lorsque leur voiture a été bombardée par l’armée de l’air marocaine, près de la frontière nord du pays, c’est-à-dire à la frontière mauritanienne avec l’occupation. des terres désertiques, tandis que des sources médiatiques mauritaniennes parlaient.Une autre de trois victimes.

Ce n’est pas la première fois que l’armée de l’air du Royaume du Makhzen marocain cible des ressortissants mauritaniens prospecteurs d’or, tout comme les drones du Makhzen ont également ciblé auparavant des ressortissants d’Algérie et du Sahara occidental, des opérations qui se sont aggravées depuis le Makhzen marocain. régime normalisé avec l’entité sioniste, et la mise en place d’une coordination militaire et sécuritaire entre Rabat et Tel-Aviv, malgré les manifestations populaires qui ont balayé les rues du royaume alaouite, le rejetant.

Cependant, la dernière opération semble avoir été choisie par le régime marocain au mauvais moment, car la quatorzième session de la Commission mixte algéro-mauritanienne de coopération militaire a coïncidé avec la convocation de la capitale mauritanienne, ce qui peut être considéré comme une provocation et un défi. entre l’Algérie et Nouakchott en ciblant délibérément les victimes.

L’armée de l’air marocaine a bombardé à plusieurs reprises des chercheurs d’or dans les zones frontalières du nord de la Mauritanie, au cours des derniers mois, coûtant la vie à des dizaines de Mauritaniens innocents, ce qui a laissé un grand ressentiment aux niveaux populaire et officiel dans ce pays, et a atteint l’ampleur de mettant en garde le gouvernement mauritanien contre la persistance de telles opérations.

Il y a quelques jours, l’ancien ministre mauritanien, Sidi Mohamed Ould Mohamed, demandait pourquoi les drones marocains n’étaient pas en mesure d’affronter les forces armées sahraouies, à un moment où des citoyens mauritaniens sans défense étaient bombardés sans pitié à la frontière avec le Sahara occidental, alors que l’Algérie menaçait le régime du Makhzen, suite au ciblage des citoyens algériens, que cette opération lâche ne reste pas impunie.

La rencontre algéro-mauritanienne, qui a duré cinq jours, s’inscrit dans le cadre du « partenariat militaire entre les deux pays et les moyens de le développer pour faire face aux défis sécuritaires dans la région », qui vise à « activer les relations de coopération militaire existantes entre les deux pays ». les deux pays frères », selon un communiqué publié par la partie mauritanienne.

Parmi les questions abordées lors de la réunion de Nouakchott figurait le renforcement de la coopération militaire et de défense dans le domaine de l’armée de l’air et la coordination de la coopération entre elles, notant que le chef d’état-major de l’armée de l’air mauritanienne, le général de division Hammadi Aal Mouloud, avait effectué une visite de travail en Algérie en novembre dernier, ce qui rend probable la coopération des deux pays pour documenter les crimes de l’armée marocaine contre les civils, en préparation d’une réponse coordonnée.

Le Makhzen cherche Derrière ces lâches opérations se cache une épreuve de patience des pays voisins, notamment la Mauritanie et dans une moindre mesure l’Algérie, dans une situation qui révèle l’étendue de l’isolement qu’est devenu le royaume alaouite dans la région du Maghreb, mais un tel comportement arrogant conduirait au déclenchement de la guerre dans la région, et alors ce ne sera pas le cas. Le régime des entrepôts bénéficie de sa sécurité et de sa coordination militaire avec l’entité sioniste.

Source: algerie-focus