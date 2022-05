Le Maroc, l’Algérie et l’Espagne participent à un exercice maritime américain en Tunisie

«La Tunisie démontre régulièrement son engagement et sa volonté de s’associer aux Etats-Unis dans notre vision commune de la paix et de la stabilité maritime en Afrique du Nord et dans les eaux méditerranéennes environnantes», a déclaré l’amiral Robert Burke, commandant des forces navales américaines Europe-Afrique et des forces conjointes alliées, cité par le communiqué.

L’exercice se déroulera sur la base navale de La Goulette à Tunis et comprendra une phase préparatoire au port ainsi que cinq jours de formation à la sécurité maritime en mer Méditerranée.

La partie en mer de l’exercice testera les capacités des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à la migration irrégulière et à lutter contre le trafic illicite et le mouvement de biens et de matériaux illégaux.



Quant aux pays participants à Phoenix Express 2022, il s’agit du Maroc, l’Algérie, l’Espagne, la Belgique, l’Egypte, la Grèce, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, la Tunisie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, précise le communiqué.



Source : Yabiladi