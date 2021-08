Le Maroc et la Mauritanie ont signé un protocole d’accord sur l’emploi

Les Ministères du travail et de l’insertion professionnelle du Maroc et de la Mauritanie ont signé un protocole d’accord sur l’emploi. Les travaux conjoints des départements africains porteront sur les politiques et programmes de promotion du travail des citoyens.

Le Maroc et la Mauritanie ont conclu un accord de partenariat et de coopération pour préparer les personnes à l’emploi. Il contribuera à la création de petites et moyennes entreprises, ce qui réduira par la suite le chômage.

Les parties ont convenu d’échanger des connaissances professionnelles, des expériences, des programmes et des recherches dans des domaines liés à l’emploi. Le protocole d’accord prévoit également la création d’un comité technique, qui comprendra trois représentants de chaque ministère. L’objectif est d’élaborer un programme annuel de suivi et d’évaluation des mesures prises pour compléter les réunions des représentants marocains et mauritaniens.

Le ministre mauritanien du Travail et de l’Insertion professionnelle, Taleb Ould Sid’Ahmed, a souligné que la signature du mémorandum démontrait la force du dialogue entre Rabat et Nouakchott. Selon lui, les pays africains sont déjà liés par plusieurs accords de coopération, qui ont permis d’organiser de nombreux voyages d’études.

Par ailleurs, l’Agence Marocaine pour la Promotion de l’Emploi et le Développement des Compétences (ANAPEC) soutient l’organisation mauritanienne pour l’emploi des jeunes depuis sa création. Les parties ont souligné le rôle important des organismes intermédiaires pour assurer une gestion optimale du marché du travail aux niveaux local, régional et international, ainsi que pour coordonner les efforts visant à développer l’insertion professionnelle.