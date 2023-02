Le Maroc déploie des drones contre le Polisario au Sahara occidental

Le Maroc déploie avec succès des drones contre le mouvement de libération du Polisario depuis 2021. En conséquence, selon le site web espagnol Defensa, environ 80 % du territoire détenu par le Polisario a été reconquis par le Maroc.

Les drones jouent un rôle crucial dans la reprise du conflit armé entre le Maroc et le Polisario. Le Maroc a déployé plusieurs drones – des drones turcs Bayraktar TB2, des drones chinois Wing Loong II et des drones israéliens Thunder-B, ainsi que des drones HERON 1 et des drones Hermes-900 – qui ont abattu des dizaines de combattants du Polisario. Ils ont été tués alors qu’ils tentaient de s’approcher du mur marocain ou d’introduire clandestinement des armes dans la zone tampon, comme des lance-roquettes ou des mortiers.

Les drones sont pilotés par un escadron spécial de l’armée de l’air marocaine appelé SCAR. SCAR est l’acronyme de Système Aéroporté de Contrôle et Reconnaissance (Aerial Control and Reconnaissance System).

Le Polisario dirige maintenant une petite partie du Sahara occidental, où la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a été déclarée. Cet État est reconnu par 45 pays. La RASD revendique l’autorité sur tout le Sahara occidental.

De 1884 à 1975, le Sahara Occidental était une colonie espagnole. Après la mort du dictateur espagnol Franco, le territoire a été incorporé par le roi marocain Hassan II ; un an plus tard, le Polisario a déclaré son indépendance. De 1975 à 1991, le Sahara occidental a été disputé. Les hostilités ont repris en octobre 2020, après un cessez-le-feu de près de 30 ans.

Avec Maghreb Online