Le Maroc décide de « reconsidérer » ses relations avec le Parlement européen.

Pour protester contre une résolution votée par les élus européens s’inquiétant de la liberté de la presse et d’allégations de corruption au Maroc, les parlementaires de ce pays ont décidé lundi de « reconsidérer les relations avec le Parlement européen et de les soumettre à une évaluation globale ».

Les parlementaires du Maroc ont décidé unanimement lundi 23 janvier de « reconsidérer » les relations avec le Parlement européen et rejeté toute « ingérence » dans les affaires du Maroc, en réponse à une résolution des eurodéputés s’inquiétant de la liberté de la presse dans le pays.

Les deux chambres du Parlement se sont réunies en séance plénière à Rabat pour « évaluer » la résolution du Parlement européen, qui s’est également inquiété des allégations de corruption pesant sur ce pays.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la séance, le Parlement marocain a estimé que cette résolution constitue « une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l’indépendance des institutions judiciaires du royaume ». « Elle a gravement nui au capital confiance entre les deux institutions législatives », est-il écrit dans cette déclaration.

En conséquence, l’assemblée marocaine « a décidé de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen et de les soumettre à une évaluation globale », a indiqué, sans plus de détails, Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants.

Le Maroc et l’Union européenne (UE) sont liés depuis 1996 par un accord d’association qui couvre d’étroites relations économiques et commerciales, en particulier dans le domaine de l’agriculture et de la pêche.

Les « décisions (des eurodéputés) ne vont pas nous intimider et nous n’allons pas changer notre trajectoire et nos approches », a affirmé Mohamed Ghiat, le président du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), le principal parti de la majorité.

