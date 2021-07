Le Maroc appuie la Tunisie face à la hausse des contaminations et des décès dus au COVID-19.

Le 13 juillet 2021, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour l’envoi en urgence d’une aide médicale à la Tunisie, pays maghrébin confronté à une véritable submersion de son système de santé, enregistrant une forte hausse des contaminations et des décès ; une situation qui inquiète notamment l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Cette aide comprend deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une centaine de lits, de cent respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun. Le tout sera acheminé par les avions des Forces Royales Air marocaines et vise à soutenir la Tunisie.

A rappeler que le Maroc, sur instructions de son Souverain, avait décidé, le 14 juin 2020, de l’envoi d’une aide médicale préventive à plusieurs pays africains afin de les aider dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Ces aides ont pu bénéficier à 15 pays du continent, appartenant à toutes les sous-régions d’Afrique, à savoir: le Burkina Faso, le Cameroun, les îles Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie.

Celle-ci était composée de près de 08 millions de masques sanitaires, de 900.000 visières, de 600.000 charlottes, de 60.000 blouses, de 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que de 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes d’azithromycine, un médicament de la classe des antibiotiques.

Cette action de solidarité s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le Roi du Maroc, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie de la COVID-19.

Il convient de souligner que l’ensemble des produits et équipements de protection, qui composent les aides médicales acheminées vers les pays africains, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes en vigueur, édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Ce soutien s’inscrit dans le cadre des liens de solidarité active entre le Royaume du Maroc et la République Tunisienne, ainsi que de la fraternité authentique qui unit les deux peuples.

Farid Mnebhi.