Le MAE reçoit en audience une responsable onusienne

M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a reçu, ce lundi à Nouakchott, la représentante spéciale par intérim du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et directrice adjointe du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, Mme Giovannie Biha.

La réunion, à laquelle ont participé le représentant résident du Programmes des Nations Unies et le représentant du bureau dans notre pays, a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et les Nations Unies et les moyens de les renforcer ainsi que diverses questions d’intérêt commun, notamment la situation dans la région du Sahel.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, ambassadeur, directeur général de la direction de la Coopération multilatérale, et de M. Moustapha Ould Inejih, ambassadeur, directeur du département Nations Unies et organisations internationales à la même direction.