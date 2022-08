Le MAE du Luxembourg souhaite une « solution » du conflit au Sahara occidental

ALGER – Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn, a exprimé, mercredi à Alger, son souhait d’une « solution » du conflit au Sahara occidental, déplorant le « blocage » occasionné par celui-ci dans la région.

« C’est un grand honneur pour moi d’être reçu par le Président Tebboune. Nous avons abordé la situation dans d’autres pays du Maghreb et nous espérons que le nouvel envoyé spécial des Nations-Unies au Sahara occidental, Staffan De Mistura, sera capable de trouver une solution à ce conflit qui bloque un peu la région », a déclaré à la presse M. Asselborn, à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a également exprimé son souhait de « travailler avec l’Algérie », rappelant que « le Luxemburg fait partie du Benelux qui a été créé lors de la 2éme Guerre mondiale et qui est le précurseur de l’Union européenne ».

Outre le conflit au Sahara occidental, les deux parties ont abordé la situation au Mali et évoqué le sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre prochain à Alger et au sujet duquel, M. Asselborn a souligné que « l’Algérie est bien préparée » pour accueillir ce rendez-vous.

« J’ai appris beaucoup de choses de cette visite sur l’Algérie et sur la région », a conclu le ministre du Luxembourg.

