Le HCR en Mauritanie et l’Ambassade d’Allemagne célébrent le programme DAFI

Le HCR en Mauritanie et l’Ambassade d’Allemagne célébrent le programme de bourses DAFI

Ce vendredi 19 janvier, le HCR en Mauritanie et l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne ont organisé conjointement un événement de célébration du programme de bourses DAFI (Initiative universitaire allemande Albert Einstein pour les réfugiés) offertes aux réfugiés en Mauritanie grâce au financement du gouvernement fédéral d’Allemagne.

L’événement qui a réuni des actuels et anciens étudiants et étudiantes bénéficiaires du programme DAFI ainsi que des représentants d’Ambassades, et des partenaires œuvrant pour l’enseignement supérieur permis un échange portant sur l’importance de l’accès des réfugiés à l’université et l’impact du programme de bourses d’études DAFI sur leur avenir.

« Cette bourse m’a redonné l’espoir que j’avais perdu, il y a trois ans. Je voyais mon rêve brisé, mais grâce à cette opportunité, je suis à nouveau optimiste. J’espère que cette opportunité sera offerte aux générations futures, particulièrement aux filles. » Mariama Walet Mohamed Yahia réfugiée et étudiante malienne « Chaque diplômé, chaque expert, chaque personne formée grâce à la bourse DAFI devient un agent de changement, capable de non seulement bâtir son propre avenir, mais aussi de contribuer de manière efficace et efficiente au développement de la communauté réfugiée et de la communauté hôte que nous remercions pour son hospitalité. » Mohamedoun Ag Agalileye, réfugié et étudiant malien

Le programme DAFI couvre divers besoins tels que la scolarité, le matériel d’étude, la nourriture, le transport et le logement. Au total, 293 bourses ont pu être octroyées à des étudiants et étudiantes de la communauté des réfugiés en Mauritanie depuis 2008 leur permettant de poursuivre leurs études , d’obtenir des diplômes et d’accéder au marché d’emploi dans leurs pays d’asile.

#DAFI UNHCR Mauritanie









Source : Ambassade d’Allemagne de Nouakchott