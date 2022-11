Le Haut Commissaire de l’#OMVS reçu par Macky SALL.

Mohamed Abdel Vetah a été reçu ce vendredi 12 novembre 2022 par Son Excellence Macky SALL, #Président de la République du #Sénégal.

L’#audience s’est déroulée en présence de Monsieur Serigne Mbaye Thiam , #Ministre de l’#Eau et de l’#Assainissement du Sénégal, #Président en exercice du #Conseil des #ministres de l’OMVS

À propos de l’OMVS

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est une organisation intergouvernementale de développement créée le 11 mars 1972 à Nouakchott par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, en vue de gérer le bassin versant du fleuve Sénégal, bassin qui s’étend sur une surface de 289 000 km2.

Son siège se trouve à Dakar.

L’OMVS a pour objectifs de :

Atteindre l’autosuffisance alimentaire des populations du bassin voire de la sous-région ;

Assurer et valoriser les revenus des habitants de la vallée ;

Maintenir l’équilibre des écosystèmes de la sous-région, notamment au sein du bassin versant ;

Réduire la vulnérabilité des économies des États membres de l’Organisation aux aléas climatiques et aux facteurs externes ;

Accélérer le développement économique des États membres.

La mission et la compétence de l’organisation ont été établies dans une convention signée à Nouakchott le 11 mars 1972 par les chefs d’État du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Elle a été à l’origine de la création du Haut Commissariat..

Les organes qui supervisent le Haut Conseil sont : la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, qui détermine les politiques de coopération et de développement au sein de l’Organisation ; et le Conseil des ministres, qui détermine la politique générale d’élaboration et de développement des ressources du fleuve.

Le Haut Commissaire applique les décisions du Conseil des ministres. Actionneur de l’OMVS. Il est dirigé par un haut-commissaire pour un mandat de quatre ans renouvelable. Son siège social est situé à Dakar, au Sénégal. Le Haut Commissaire est chargé de l’exécution des décisions du Chef de l’Etat en Conseil des Ministres et lui fait régulièrement rapport.

#HC2022 #resilience #bassin #fleuve #mali #guinée #mauritanie #navigation #agriculture #irrigation #Energie.