Le #G5sahel a retiré le drapeau du #Mali de son logo officiel.Ainsi, de cinq (5) pays on passe désormais à quatre (4) pays: #BurkinaFaso #Niger #Mauritanie #Tchad.

Rappelons que les autorités de transition du Mali, incapables d’assurer la présidence, ont décidé en mai 2022 de se retirer du G5 Sahel et de ses forces conjointes, invoquant une « perte d’autonomie » et une « instrumentalisation » au sein du groupe.

Le retrait intervient alors que la violence éclate dans la région du Sahel. Plus de 2 000 civils ont été tués au Mali, au Niger et au Burkina Faso depuis le début de l’année, dépassant déjà les 2 021 recensés pour toute l’année 2021, selon les calculs compilés par l’ONG spécialisée Acled.