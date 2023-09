Le Front Polisario souligne la nécessité de permettre à la MINURSO d’exercer son mandat pour soutenir véritablement les efforts onusiens.

CHAHID EL-HAFEDH (Camps de réfugiés sahraouis)- Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, M. Brahim Ghali, a souligné la nécessité de permettre à la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) d’exercer son mandat pour soutenir véritablement les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, a rapporté samedi l’agence de presse sahraouie (SPS).

Le président sahraoui a reçu une délégation des Etats-Unis d’Amérique, conduite par Joshua Harris, secrétaire d’Etat adjoint pour l’Afrique du Nord, avec lequel il a échangé sur les moyens de soutenir les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en faveur de la relance du processus de paix bloqué en raison de l’obstruction et de l’obstination de l’occupant marocain.

Pour le Président Ghali, le succès de Staffan de Mistura dans sa mission « dépend grandement du soutien que lui apporte le Conseil de sécurité, notamment les pays influents comme les Etats-Unis d’Amérique ».

« Pour soutenir véritablement et efficacement les efforts de l’envoyé personnel, il faut réunir les conditions à même de permettre à la MINURSO de remplir le mandat dont l’a investie le Conseil de sécurité conformément au plan de règlement ONU-OUA de 1991 », a-t-il soutenu.

Le peuple sahraoui, a-t-il dit, « n’est pas belliciste mais demeure fortement attaché à ses droits inaliénables et à ses aspirations nationales non négociables à la liberté et à l’indépendance, qu’il défendra par tous les moyens légitimes garantis par la Charte de l’ONU et l’Acte constitutif de l’Union africaine ».

La délégation américaine avait entamé, vendredi, une visite dans les camps de réfugiés sahraouis, dans le cadre des efforts déployés pour relancer le processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental.

A cette occasion, le Front Polisario a réaffirmé sa pleine et constructive coopération avec les efforts de l’ONU et de l’Union africaine (UA) pour accélérer le processus de décolonisation au Sahara occidental, en permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l’UA.

APS