Le Front Polisario ne participera à aucun processus en dehors du plan de règlement conjoint ONU-OUA.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique et Secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali a réaffirmé que le Polisario ne participerait à aucun processus en dehors du cadre référentiel fixé dans le plan de règlement conjoint ONU-OUA.

Dans une lettre adressée lundi au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres dans laquelle il l’informe des résultats et conclusions du 16e congrès du front Polisario, M. Ghali a affirmé que la seule solution applicable et pratique pour décoloniser le Sahara occidental consistait en «l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable et non négociable à l’autodétermination et à l’indépendance conformément aux résolutions de l’ONU et de l’Union africaine (UA) pertinentes ainsi qu’au plan de règlement conjoint ONU-OUA de 1991».

Dans son message, le président Ghali a rappelé que le plan de règlement ONU-OUA (UA actuellement) demeure le seul accord accepté officiellement par les deux parties (Front Polisario et Maroc) en août 1988 et adopté à l’unanimité par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 658 (1990) et 690 (1991) portant création de la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (Minurso).

Soutien aux efforts du SG de l’ONU

Le Président Ghali a rappelé son soutien total aux efforts du secrétaire général pour l’organisation et la supervision par l’ONU, en coordination avec l’UA, d’un référendum sur l’autodétermination du peuple sahraoui. A cet effet, le Président sahraoui a affirmé la position «claire et forte» du front Polisario qui refuse de participer à toute opération pouvant dévier, dans le fond ou la forme, du cadre référentiel défini dans le plan de règlement ONU-OUA, dont est issue la Minurso, conformément à la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité.

Abordant la situation dans les territoires sahraouis occupés, le président sahraoui a souligné que le congrès «a condamné dans les termes les plus vifs la politique odieuse de répression et d’intimidation pratiquée par l’occupation marocaine contre des civils sahraouis et des militants des droits de l’homme», appelant à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la souffrance de tous les prisonniers politiques sahraouis, y compris le groupe de Gdeim Izik, et assurer leur libération immédiate et inconditionnelle afin qu’ils puissent retourner dans leur pays auprès de leurs familles.

R.I-APS

© LESOIRDALGERIE.COM