Le Festival « Culture Métisse » fête ses 10 ans.

Le festival « Culture Métisse » raisonne de toute sa splendeur dans la ville de Nouakchott. Cette 10ème édition, se tient du 25 au 28 octobre avec un programme particulièrement alléchant. D’abord son thème : « La musique n’a pas de frontière, vise à rassembler toutes les énergies positives des acteurs de la culture pour repartir sur des nouvelles bases, plus solides après deux ans de la pandémie du covid qui a rudement affecté le milieu culturel » précise Monsieur Lamine Kane le président de l’association. Ensuite une série d’activités est organisée pendant les festivités parmi lesquelles une résidence artistique, un atelier sur la régie du plateau, des tables rondes et visioconférences sur le thème de la coopération et de la création, un big concert réunissant des artistiques de différentes générations avec des renoms comme Noura, Coumba Sala ou Thiedel Mbaye…. Comme bilan d’une décennie de parcours, Lamine Kane s’est dit satisfait du travail accompli dans la formation de nouveaux talents, l’encadrement et le soutien technique et logistique des musiciens confirmés, le renforcement des capacités dans les métiers du spectacle et le croisement des expériences avec d’autres sensibilités extérieures. En somme, selon les organisateurs, le festival Culture Métisse depuis sa création a réuni plus de 265 artistes de la Mauritanie et d’autres pays du monde et près de 9000 personnes lors des événements. De ce fait, Il est devenu désormais incontournable dans l’agenda culturel de notre pays.

Yéro Amel NDiaye